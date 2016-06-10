У Харкові суд засудив до двох років в'язниці бойовика "ЛНР"

У Харкові суд засудив жителя Вінницької області до двох років тюрми за участь в бандформуваннях "ЛНР".

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Як повідомив УНІАН керівник прес-центру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, Київський районний суд Харкова встановив, що 37-річний житель Вінниччини впродовж 2014-2015 років перебував у складі "козачих" бандформувань та угруповання "народної міліції". Він охороняв артилерійські підрозділи терористів, працював на базах з ремонту та відновлення бойової техніки, стояв на блокпостах в районі Перевальська та Антрациту Луганської області.

У середині травня 2016 року співробітники СБ України затримали бойовика на залізничному вокзалі Харкова, коли той намагався виїхати додому на відпочинок.

Цього тижня суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України, та засудив до двох років позбавлення волі.