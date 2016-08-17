Вночі бойовики обстріляли пункт пропуску "Станиця Луганська"
08:59, 17 серпня 2016Війна
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Терористи використовували гранатомети та стрілецьку зброю.
КПВВ "Станиця Луганська" обстріляли з гранатометів / cxid.info
Минулої доби бойовики продовжували обстрілювати позиції, на яких несуть службу військовослужбовці Держприкордонслужби. Про це повідомили у прес-службі відомства.
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"Вчора із 9 вечора до опівночі російські найманці вели обстріл по контрольному пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". Вогонь вівся зі сторони гори Князя Ігоря. Терористи використовували гранатомети та стрілецьку зброю". - йдеться у повідомленні.
Постраждалих серед прикордонників немає. Вогонь у відповідь не відкривався.
Нагадаємо, протягом останніх трьох днів терористи обстрілювали також КПВВ "Майорськ".
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