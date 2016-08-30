Штаб АТО зафіксував протягом дня вже 33 ворожих обстріли українських позицій

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

На Донецькому напрямку російські окупаційні війська застосували артилерійські установки, випустивши 35 снарядів калібру 122 міліметри по Новгородському.

"Із 120-мілметрових мінометів противник гатив по позиціях у Верхньоторецькому та Пісках. Ворожі гранатомети різних систем, міномети калібру 82 міліметри та великокаліберні кулемети били по захисниках Авдіївки, Луганського та Пісків. У Майорську збройні провокації тривали з застосуванням гранатометів та стрілецької зброї, а у Луганському до того ж супротивник задіяв БМП", - йдеться у повідомленні.

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На Маріупольському напрямку бойовики сьогодні здійснили вже 13 обстрілів, із них 2 – з застосуванням важкої артилерії. Зокрема, по укріпленнях в Красногорівці противник випустив понад 50 снарядів калібру 122 міліметри; також в Красногорівці окупанти відкривали мінометний вогонь. Із застосуванням 82-міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї супротивник вів вогонь по Широкиному, а в Мар’їнці застосував гранатомети та стрілецьку, у тому числі снайперську, зброю.

На Луганщині тричі з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї ще до світанку була обстріляна Новоолександрівка, ближче до вечора гранатомети та кулемети ворог задіяв у Новозванівці.