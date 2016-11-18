Місія США при ОБСЄ закликає Росію вплинути на бойовиків у питанні відкриття КПВВ в Золотому

Про це йдеться у заяві посла США при ОБСЄ Деніела Беєра, яку він виголосив сьогодні на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Минулого тижня в рамках Тристоронньої контактної групи (представники) українського уряду знову заявили про готовність відновити роботу пропускного пункту для транспортних засобів у Золотому, і (українські) військові публічно підтвердили це цього тижня. Але Росія та сепаратисти і надалі відмовляються від своєї обіцянки, зробленої близько року тому у робочій підгрупі з гуманітарних питань, стосовно відкриття цього пропускного пункту", - заявив Беєр.

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Він відзначив, що кожна країна-член ОБСЄ, яка під час засідання виступала з приводу конфлікту довкола України, висловила рішучу підтримку відновленню роботи цього пункту, що є життєво важливим для потерпілих від конфлікту мешканців Донбасу.

"Ми закликаємо Росію скористатися її впливом над сепаратистами, щоб якнайшвидше відкрити пропускний пункт у Золотому", - наголосив Беєр.

Крім того, він наголосив на необхідності погодження в рамках Тристоронньої контактної групи питань, що стосуються захисту критичної інфраструктури, а також готовності реагувати на будь-які потенційні хімічні забруднення, які можуть виникнути внаслідок бойових дій.

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Як повідомляв УНІАН, 9 листопада прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що на засіданні групи «було доручено СММ ОБСЄ спільно з СЦКК, українською стороною і представниками ОРЛО вирішити всі питання безпеки, пов'язані з відкриттям КПВВ у Золотому, і відкрити пункт пропуску до наступної зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 23 листопада».

Довідка УНІАН. КПВВ «Золоте» був відкритий 31 березня 2016 р., але він пропрацював лише кілька годин. Така ситуація склалася у зв'язку з постійними обстрілами окупантами цього напрямку і відмовою бойовиків здійснювати зі свого боку пропуск людей і транспорту.