Поліцейську місію на Донбасі мають обговорювати перш за все Україна і Росія - посол США в ОБСЄ

Про це посол США в ОБСЄ Даніель Баєр сказав сьогодні в ході телефонної прес-конференції, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН. Як відомо, 23-тє засідання Ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ пройде 8-9 грудня у Гамбурзі.

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"Чи є необхідність в інших інструментах міжнародної спільноти, від ОБСЄ чи від інших, я думаю, що це питання, яке має обговорюватися, перш за все, між Росією та Україною, і вони це можуть зробити в рамках Тристоронньої контактної групи - Росія, Україна та ОБСЄ", - сказав Баєр.

Також, на його думку, це питання Київ та Москва можуть обговорити і в "нормандському форматі". "Ми повинні залишатися відкритими для того, що ще потрібно, щоб підтримати виконання Мінських домовленостей, але я не думаю, що буде ухвалено рішення щодо додаткових місій. Але це не означає, що цього не станеться у майбутньому, зараз пріоритет полягає у тому, щоб розвести сторони на лінії зіткнення, відвести озброєння та отримати стале припинення вогню, щоб продовжувати виконувати Мінські домовленості", - наголосив американський дипломат.

Говорячи про порядок денний засідання Ради міністрів ОБСЄ, Баєр повідомив, що питання України та Росії будуть залишатися "на вершині, як це було останні три роки".

"Це не тільки через російську анексію Криму та через конфлікт на сході України, який продовжується, що є серйозним порушенням зобов'язань у сфері безпеки в рамках ОБСЄ, а й тому, що ОБСЄ має на місцях 1700 спостерігачів, багато з яких працюють в зоні конфлікту в Україні", - пояснив він.

Баєр висловив думку, що "міністри будуть мати широку дискусію щодо поточної кризи - це конфлікт на сході та анексія Криму". "Я думаю, що вони будуть пропонувати різні вирішення. Я очікую, що буде повторення, як це було у минулому, підтримки повного виконання Мінських домовленостей і заклики до РФ діями підтвердити те, що вони зобов'язалися зробити на словах щодо Мінських домовленостей", - зазначив він.

Крім того, посол США відзначив, що міністри визнають роль, яку відіграє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів Порошенко, зокрема, заявив, що Росія підтримала необхідність розміщення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

20 жовтня в Кремлі підтвердили згоду президента РФ Володимира Путіна розмістити збройну місію ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Водночас вже 24 жовтня в Кремлі заявили, що глави країн "нормандського формату" в Берліні не обговорювали питання розміщення озброєної місії ОБСЄ на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону, а президент РФ Путін лише дав "потенційну згоду".

Крім того, 29 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що про воєнізовану місію ОБСЄ на сході України "ніхто не думає", "питання вже не актуальне".