Доба в АТО: 45 ворожих обстрілів, п’ятьох військових поранено

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами. За минулу добу ворог 45 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників. Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

На донецькому напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, танку та гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог гатив по опорних пунктах поруч Авдіївки. Вогнем мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів великих калібрів противник накривав захисників Луганського, а з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів бив по оборонцях Верхньоторецького.

Озброєння БМП, гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосовував по позиціях неподалік населеного пункту Піски, а гранатомети та кулемети великих калібрів – по опорних пунктах поблизу шахти «Бутівка», Майорська, Кам’янки та Зайцевого. В районах населених пунктів Зайцеве, Опитне та Піски діяли ворожі снайпери.

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На приморському напрямку, 120-міліметрові міномети, озброєння БМП та БТР, стрілецьку зброю ворог застосовував по позиціях поруч Широкиного. З мінометів калібру 82-мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів противник гатив по опорних пунктах поблизу Павлополя, а з озброєння БТР, зенітних установок ЗУ-23-2 та стрілецької зброї бив по позиціях поруч Водяного.

З мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по захисниках Красногорівки та Мар’їнки, а з 82-міліметрових мінометів та стрілецької зброї – по оборонцях Гнутового. Кулемети великих калібрів противник застосовував по позиціях поруч Чермалика. В районі Водяного активно діяли ворожі снайпери.

На луганському напрямку, з мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів підрозділи російсько-окупаційних військ гатили по позиціях поблизу Кримського. Вогнем мінометів калібру 120-мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог накривав опорні пункти неподалік Новозванівки та Новоолександрівки.

"З протитанкових гранатометів противник вів вогонь по позиціях у районі Троїцького, а зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів – по опорних пунктах неподалік станиці Луганської. Аби пригасити вогневу активність ворога по позиціях захисників Авдіївки, сили АТО відкривали вогонь у відповідь з автоматичних гранатометів. За минулу добу п’ять військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення", - сказано у повідомленні.

Як відомо, у Зайцевому внаслідок обстрілів бойовиків поранено мирного жителя.