На Донбасі з початку доби поранили вісьмох бійців – штаб АТО

З початку доби на Донбасі російсько-терористичні бандформування 18 разів відкривали вогонь по підрозділах Збройних сил України, поранень зазнали восьмеро бійців. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

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На Приморському напрямку близько 6.00 ранку проросійські незаконні збройні формування з мінометів калібру 120 мм обстріляли позиції ЗСУ біля селища Чермалик. Не припинялись ворожі обстріли і в районі Широкиного, Водяного та Гнутового, де противник впродовж дня неодноразово вів вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів різних модифікацій. Окрім того, поблизу Мар'їнки бойовики здійснили обстріл укріплень сил АТО з великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку проросійські бандформування «понад 5 разів» застосовували зброю проти українських воїнів, однак інтенсивність вогню та характеристики озброєння, з якого бойовики здійснювали обстріли, призвели до достатньо руйнівних наслідків.

Так, близько 1.00 ночі противник здійснив обстріл оборонних укріплень сил АТО в районі селища Зайцеве зі 122-мм артилерійських систем. Згодом, на тій самій ділянці лінії зіткнення, бандити застосували протитанковий ракетний комплекс. Пізніше з околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу селища Піски, з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Неспокійно було й у південному передмісті Авдіївки, де окупанти били по укріпленнях ЗСУ з мінометів калібру 120 й 82 мм, а також зі стрілецької зброї.

На Луганському напрямку з початку доби терористи двічі відкривали вогонь по опорних пунктах українських бійців. Зокрема, поблизу Новозванівки бойовики здійснили обстріл військовослужбовців ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів. Також противник зі стрілецької зброї бив поблизу н.п. Донець.