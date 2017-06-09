Впродовж двох тижнів фіксуються жертви серед цивільних у населених пунктах між Донецьком і Красногорівкою - ОБСЄ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що спостерігачі впродовж двох тижнів фіксують жертви серед цивільних у населених пунктах між Донецьком і Красногорівкою. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві.

Хуг наголосив, що особливе занепокоєння викликає ситуація у мікрорайоні Трудівські Петровського району Донецька і в сусідній Красногорівці.

"Вже впродовж понад двох тижнів наші спостерігачі отримують інформацію про артилерійські та мінометні обстріли між цими двома населеними пунктами, і неминуче, незважаючи на те, що ці пункти є населеними, ми фіксуємо жертви серед цивільного населення", - додав він.

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Хуг зауважив, для прикладу 4 червня дев'ятирічний хлопчик отримав осколкове поранення, коли його будинок потрапив під обстріл, внаслідок якого загинула його матір. Також, додав представник СММ, у Красногорівці за день до того літня жінка отримала поранення.

Разом з тим, за словами Хуга, місія стурбована ситуацією на автошляху P66 у Луганській області, і зокрема у районі населеного пункту Жолобок. "Незважаючи на те, що зараз там набагато спокійніше, у понеділок та вівторок цього тижня ми зафіксували серйозне загострення. Такого рівня насильства ми не спостерігали у цьому районі з березня. Менше ніж за годину, у вівторок, наші спостерігачі у Сентянівці (колишньому Фрунзе) зафіксували приблизно 480 вибухів від артилерійського вогню і орієнтовно 1 тисячу 700 черг з великокаліберних кулеметів", - поінформував він.

"Тривожно, що замість намагань, спрямованих на деескалацію, простежуються ознаки того, що сторони підливають масло у вогонь. Наприклад, наші спостерігачі у середу зафіксували колону з 50 транспортних засобів, у тому числі 10 бронетранспортерів, яка рухалася на північний захід від Луганська по дорозі P66 у напрямку населеного пункту Жолобок", - сказав Хуг. Крім того, у четвер, 8 червня, спостерігачі зафіксували два зенітні ракетні комплекси у Муратовому.

Водночас перший заступник голови СММ заявив, що місії невідомо, що спричинило зазначене загострення. "Судячи з попереднього досвіду, серед можливих причин спалаху цього насильства є близькість розташування сил і засобів або просування вперед сил, що ще більше звужує міжпозиційну дистанцію між сторонами", - наголосив Хуг.

За його словами, ротація військових і прибуття нових підрозділів можуть призводити до підвищення напруженості та загострення.