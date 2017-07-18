Терористи не можуть дійти згоди: поплічник Захарченка принизив ватажка "ДНР", не підтримавши ідею "Малоросії"

Один із ватажків бойовиків «ДНР» Денис Пушилін заявив, що ідея Захарченка про створення «Малоросії» дискусійна і неоднозначна, передає підконтрольне терористам агентство.

Терорист заявив, що питання «Малоросії» треба винести на обговорення «парламенту» бойовиків та провести ще один «народний референдум».

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«Створення державного утворення Малоросія могло б стати цікавою ініціативою. Однак, на мій погляд, подібні питання правильніше попередньо виносити на обговорення парламенту і всенародного референдуму. Питання дискусійне, і ми повинні знати думку суспільства », - сказав бойовик Пушилін, додавши, що таку ідею не підтримали в Росії.

Як повідомляв УНІАН раніше, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нової "держави" "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником України".

Президент України Петро Порошенко відреагував на новину про створення так званої «Малоросії» на окупованих територіях Донбасу.

"Захарченко не політичний діяч, а лялька, що передає кремлівські послання", - зазначив президент.

Пізніше представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук повідомив, що заява ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка про створення "Малоросії" може заблокувати переговори Тристоронньої контактної групи.

"Завтра засідання, а сьогодні - заява Захарченка - така, яка в принципі блокує завтра взагалі переговорний процес. Завтра, який би не був порядок, чи той, що запропонувала ОБСЄ, чи ми його можемо відредагувати, то ми почнемо обговорення з цієї заяви Захарченка. Бо така заява означає, що немає про що говорити", – сказав він.