"Ви єдині, хто має реальний бойовий досвід проти ворога": генерал США відвідав бійців поблизу Маріуполя (фото)

Начальник штабу Сухопутних військ Збройних сил США, чотиризірковий генерал Марк Міллі днями відвідав передові позиції українських бійців поблизу Маріуполя. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Разом з ним до району проведення АТО прибули Пан Джордж Кент, заступник Надзвичайного і повноважного посла США в Україні, полковник Джозеф Райан, помічник генерала Міллі, полковник Пол Шмітт, військовий аташе при Посольстві США в Україні.

Делегацію від командування Сухопутних військ ЗС України супроводжували генерал-лейтенант Ігор Довгань, від сил АТО, керівник Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей генерал-лейтенант Олександр Локота, командир ОТУ «Маріуполь» полковник Ігор Красота.

Гості провели брифінг та обговорили питання оперативної обстановки в районах виконання завдань ОТУ «Маріуполь», стан та положення сил АТО.

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Присутні також обговорили питання щодо використання станцій контрбатарейної боротьби, які знаходяться на озброєнні провідних країн світу з метою впровадження їх досвіду при створенні перспективних станцій для озброєння Сухопутних військ Збройних Сил України.

Українська сторона вважає критично важливою підтримку США та інших союзників у приведенні ЗСУ до стандартів ХХІ ст.

Після робочої частини зустрічі чотиризірковий генерал Марк Міллі поспілкувався з українськими захисниками.

"Ви єдині, хто має реальний, справжній бойовий досвід проти існуючого ворога. Я також дослухаюся до вашого досвіду і я впевнений що скоро, завдяки бойовому духу ви зупините ворога і відновите суверенітет і територіальну цілісність", - зазначив Міллі, додавши, що досвід українського воїна, який воює проти ворожої агресії з боку РФ є надзвичайно корисним для всіх.

В знак особистої поваги до військовослужбовців ЗС України генерал Марк Міллі вручив військовослужбовцям іменні медальйони СВ США.

Раніше стало відомо, що командувач армії США в Європі оцінив ймовірність вторгнення РФ до Центральної України.