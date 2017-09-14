Активність бойовиків сьогодні була мінімальною, зафіксовано лише три обстріли позицій сил АТО

Упродовж сьогоднішнього дня в районі проведення АТО активність російсько-окупаційних бандформувань була мінімальною, вздовж усієї лінії розмежування від опівночі зафіксовано 3 обстріли наших позицій, один з яких характеризується як неприцільний. Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

Читайте такожБойовики здійснюють "фейкові" обстріли, щоб звинуватити ЗСУ - СЦКК"Водночас навіть від цих декількох вогневих провокацій постраждали українські військові. Так, близько 14 години внаслідок гранатометного обстрілу наших позицій поблизу селища Піски отримали поранення двоє українських військових. Їх одразу госпіталізовано, на даний момент стан поранених оцінюється як середньої важкості.

Крім того, зранку поблизу Павлополя, що на Приморському напрямку, бойовики випустили понад 20 мін калібру 82 міліметри та били з гранатометів по укріпленнях сил АТО. А у районі Водяного близько 6 ранку зафіксований неприцільний обстріл", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у штабі АТО додали, що незважаючи на зниження чи підвищення активності російсько-окупаційних угруповань, українські війська перебувають у повній готовності дати адекватну відповідь ворогу. Сили АТО суворо дотримуються перемир’я, проте при загостренні обстановки командири на позиціях самостійно визначають ступінь загрози особовому складу і приймають рішення на відкриття вогню у відповідь.