ДСНС: Пожежу на складі боєприпасів під Маріуполем вдалося локалізувати

Співробітники екстрених служб станом на ранок суботи, 23 вересня, загасили пожежу на складі боєприпасів у селі Новоянисоль під Маріуполем. Про це в коментарі "112 Україна" заявила речник ГУ ДержНС у Донецькій області Вероніка Бахал.

Читайте такожЗа фактом пожежі на складі боєприпасів під Маріуполем відкрито кримінальне провадження

За словами Бахал, незважаючи на ліквідацію займання рівень пожежної небезпеки продовжує залишатися високим. На місці працюють екстрені служби і підрозділи ЗСУ, задіяні у розмінуванні території.

"Пожежа ліквідована о 5:47, на даний момент горіння немає. Наші підрозділи продовжують чергувати на складі в зв'язку з підвищеною пожежною небезпекою, де можуть бути загоряння сухої трави. Загальної евакуації не було і на даний момент такої необхідності немає. У нас залучено 10 піротехнічних груп від ЗСУ і ДержНС для проведення розмінування. Після цього почнуть працювати експерти і буде встановлюватися причина пожежі", - заявила вона.

Бахал зазначила, що основною версією виникнення пожежі поки розглядається загоряння сухої трави на сусідньому полі.

Як раніше повідомлялося, за фактом пожежі на складі боєприпасів під Маріуполем правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за ст. 194 КК "Умисне знищення або пошкодження майна".

Нагадаємо, пожежа на складі однієї з військових частин під Маріуполем спалахнула увечері в п'ятницю, 22 вересня. Повідомляється, що перед пожежею на складі прогриміли кілька вибухів.

В оперативному штабі ЗСУ "Південь" заявили, що пожежа на складі боєприпасів, за попередніми даними, міг виникнути через навмисного підпалу трави на сусідньому полі.