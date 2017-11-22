РосЗМІ про переворот у "ЛНР": Кремль дав останній шанс Плотницькому

Кремль у конфлікті Ігоря Плотницького та звільненого ним "голови "МВС" "ЛНР" став на бік останнього.

Але поки ватажкові "ЛНР" відставка не загрожує — йому дали "останній шанс", розповіло джерело РБК в оточенні Владислава Суркова, помічника президента РФ.

Не відкидається, що нинішній конфлікт у "ЛНР" може призвести до перерозподілу повноважень між "ватажком", "урядом" та "Народною радою". Прізвище Плотницького стоїть під Мінськими угодами, можливо, тому його, незважаючи на численні конфлікти в "уряді "ЛНР", ще не усунули від влади, вважає директор російського Фонду прогресивної політики Олег Бондаренко.

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За словами Бондаренка, це не перший внутрішній конфлікт на території так званих республік, що ставить під сумнів питання їхньої керованості.

"Можливо, там треба будувати більш жорстку вертикаль управління, щоб нівелювати такі нюанси у майбутньому; можливо, керувати "республіками" з єдиного центру, наприклад, з Донецька, було б простіше. Адже Луганськ історично був залежним від Донецька", — міркує експерт.

"Політична криза" в "ЛНР" — це "процес становлення моделі контрольного управління з боку Москви", повідомило РБК джерело в Кремлі, близьке до Суркова.

Раніше у мережі оприлюднили відео в’їзду до Луганська довжелезної колони військової техніки, що, за словами очевидців, складається переважно з КамАЗів.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада, у центрі Луганська під колишнє управління МВС підігнали БТР, будинок оточили озброєні люди, деякі з ручними гранатометами.

20 листопада ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький своїм указом зняв з посади "міністра МВС" Ігоря Корнета. Корнет відмовився підпорядковуватися його наказам. Невідомі заблокували доступ до адміністративних будівель, співробітники розпущені по домівках.

Пізніше Корнет, коментуючи захоплення центру Луганська озброєними людьми, заявив про "припинення діяльності української диверсійно-розвідувальної групи" і спростував свою відставку.

Однак Плотницький запевняє, що велика кількість людей в центрі Луганська є "продовженням кадрових змін після відсторонення в понеділок міністра внутрішніх справ від посади". Також він заявляє, що спутч в Луганську - це "спроба певних структур МВС таким способом оскаржити рішення суду та клопотання комітету Народної ради "ЛНР", а заяви Корнета не мають юридичної сили.