Волонтери заявляють про взяття під контроль ЗСУ Верхньоторецького, у штабі АТО звітують про "покращення тактичного положення"

Село Верхньоторецьке в Ясинуватському районі Донецької області повністю контролюють сили АТО. Про це в Facebook з посиланням на бійців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади повідомив телеведучий-волонтер Сергій Притула.

"Повністю взяли під контроль Верхньоторецьке. Місто повністю під нашим контролем. Ніяких сірих зон", - заявив він.

Його дані підтверджують джерела LIGA.net в прифронтовій зоні.

"Військові поміняли конфігурацію лінії бойового зіткнення в сірій зоні так, що їх позиції тепер впритул підійшли до позицій гібридної російської армії. Всі маневри зроблені без порушень мінських угод", - підкреслює джерело.

Читайте такожДоба в АТО: епіцентром нестабільності залишився Луганський напрямок, поранено українського бійця

У той же час штаб АТО не підтверджує і не спростовує ці дані. Так, сказано, що ЗСУ на донецькому напрямку "покращили тактичне положення".

"Збройні Сили України суворо дотримуються Мінських домовленостей, відповідно до положень яких можуть зміцнювати або переобладнувати свої позиції, передислоковуватися в межах територій, визначених цими домовленостями. Окремі підрозділи Збройних Сил України на донецькому напрямку покращили тактичне положення з метою поліпшення умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на провокативні обстріли російсько-окупаційних військ", - йдеться у повідомленні відомства.

Рануше повідомлялося, що українські військові звільнили одразу два села на Світлодарській дузі.