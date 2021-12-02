Знімати та публікувати відео для челенджу можна з 1 до 30 грудня.

До 30-ї річниці створення Збройних сил України Міністерство оборони та Генеральний штаб спільно з фондом "Повернись живим" запускають челендж "30 днів вдячності".

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Розпочав челендж Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний. У дописі він зауважив, що передусім захищає українське майбутнє — дітей та європейський вибір України.

Також до челенджу долучився директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Він наголосив, що мирне та безтурботне життя в українських містах і селах можливе лише під синьо-жовтим прапором та з сильною армією, яка його захищає.

Щоб долучитися до челенджу, потрібно зняти коротке відео тривалістю 5-10 секунд. У кадрі має бути військовий у повний зріст й дивитися в камеру. Через кілька секунд після початку запису камера має оминати військового, щоб глядач побачив за ним те, що він захищає (діти, прапор України, мирне місто тощо).

Знімати та публікувати відео можна з 1 до 30 грудня, щоб символічно подякувати ЗСУ за захист країни та всіх нас.

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Автор: Ольга Робейко