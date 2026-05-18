Українські позиції під Покровськом опинилися під тиском і майже в ізоляції

ЗСУ повідомили про складну "кишеню" та проблеми з ротацією під Покровськом.

Українські військові з 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ повідомили про складну оперативну ситуацію на Покровському напрямку. За їхніми словами, підрозділи ЗСУ утримують позиції в районі міста, однак опинилися в "кишені" та майже відрізані від основних сил через активність противника та перевагу в дронах. Про це йдеться в офіційній заяві 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

Військові зазначають, що російські сили контролюють ключові висоти та частину міської забудови, розгорнули системи спостереження та радіоелектронної боротьби й мають перевагу в повітряному компоненті на цьому відрізку фронту.

"Наші логістичні поставки до цих позицій мінімальні та можливі лише повітрям – за допомогою дронів", – йдеться в повідомленні корпусу.

За словами військових, доставлення підкріплення та ротація особового складу ускладнені через щільний контроль території російськими FPV-дронами та артилерією. Частина маршруту перебуває під постійним вогневим ураженням, що змушує українські сили використовувати обхідні та складніші шляхи.

У заяві також описується, що переміщення піхоти в напрямку передових позицій фактично відбувається під постійним наглядом ворожих розвідувальних дронів.

"Російські пілоти дронів знають кожен кущ, наче сьомий рівень своєї улюбленої стрілялки", – зазначають у корпусі.

Водночас українські військові наголошують, що утримання таких позицій потребує посилення логістики, ротацій та перегляду тактики дій у міській та прифронтовій зоні. Ситуація на Покровському напрямку залишається динамічною.

Ситуація у Покровську

Слід зазначити, що раніше полковник Володимир Польовий, начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ описав реальну картину боїв під Покровськом. За його словами, російські підрозділи інфільтрувалися на північ міста і створили там власну кілзону глибиною 25 км. У результаті ситуація для українських військових стала "реверсною": тепер уже вони змушені прориватися крізь ворожу зону ураження, несучи втрати.

Нагадаємо, окупанти намагаються перетворити Покровськ на повноцінний логістичний вузол і перекидають туди особовий склад, важку броньовану та легку автомобільну техніку, артилерію, повідомили у 7-ому корпусі Десантно-штурмових військ (ДШВ). Також росіяни використовують цивільну забудову та бетонні укриття по всьому місту для бойової роботи - запуску БпЛА та ведення аеророзвідки.

