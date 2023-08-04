Тим часом морських дронів вже бояться у Сочі - там будуть посилювати безпеку.

Росіяни намагаються буксирувати уражений морським безпілотником великий десантний корабель "Оленеводський горняк".

Як повідомляє "ВЧК-ОГПУ", до процесу буксирування залучили мінімум два судна. З'явилися кадри процесу.

Втім, дрон завдав значних пошкоджень конструкції судна. Воно перехилилося на бік та продовжує тонути. Навколо зібралися інші судна.

Тим часом офіційно у Росії не коментують вдалу роботу дрона СБУ. Про атаку на кораблі в Новоросійську мовчать. Разом з тим, українських надводних безпілотників бояться вже у Сочі. Як повідомляє пропагандистське "РИА-Новости", у Сочі посилять периметр безпеки морського порту. Рішення ухвалено на нараді з силовими структурами на тлі атаки в Новоросійську.

Атака на кораблі РФ в Новоросійську

В ніч на 4 серпня у Новоросійську прогриміла серія гучних вибухів. Російські пабліки заявляють про атаку морських дронів.

За версією росіян, ЗСУ намагалися атакувати військово-морську базу Новоросійськ двома морськими дронами, але їх нібито знищили вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які охороняють зовнішній рейд військово-морської бази.

Втім, атака безпілотних катерів-камікадзе на військово-морську базу в Новоросійську не була настільки "невдалою", як про це звітувало міноборони РФ. Пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорський горняк".

До цієї спецоперації причетна СБУ. З'явилося епічне відео з морського дрона.

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