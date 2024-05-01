Важливим у цьому є те, що у Рязані знаходиться Центр бойового використання та перенавчання особового складу, 203-й полк авіазаправників, а також базувались Ту-22М3.

У ніч на 1 травня дрони-камікадзе атакували Рязанський нафтопереробний завод, який знаходиться у безпосередньому передмісті і належить "Роснефть". Його заявлений об'єм переробки нафтопродуктів у межах 16-18 млн тонн на рік, що робить цей НПЗ одним з найбільших в РФ за об'ємом продукції.

Як пише Defence Expres, атака призвела до ураження установки первинної переробки нафти. За словами експертів, важливим у цьому є те, що у Рязані знаходиться авіабаза "Дягилево". На ній знаходиться Центр бойового використання та перенавчання особового складу, 203-й полк авіазаправників, а також базувались Ту-22М3.

"Після того, як у вересні 2023 року деякі з цих дальніх бомбардувальників на цій авіабазі були уражені конвертованим Ту-141 "Стриж", РФ, скоріш за все, їх звідти вивела. Також цей аеродром використовується 360-м авіаремонтним заводом, що спеціалізується на Ту-22М3, Ту-95МС та Ил-76 та машинах на його базі. Тобто сам нафтопереробний завод, а також інші об'єкти у Рязані є стратегічними для РФ. Але попри методичні удари України у РФ не змогли реалізувати надійну протиповітряну оборону", - пояснюється у повідомленні.

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Це нагадує атаку на територію особливої економічної зони промислово-виробничого типу "Алабуга"у Татарстані, де окрім виробництва "шахедів" поряд знаходяться завод "КамАЗ" та Нижньокамська ГЕС. Виявилось що ці об'єкти також не прикриті ППО.

Атаки на російські НПЗ

Експерт Костянтин Криволап заявив, що українські атаки охопили 50% нафтопереробних заводів Росії. У зв'язку з цим виробництво палива в РФ впало на 15% і країна-агресорка була змушена закуповувати бензин з Білорусі та Казахстану.

Атаки українських дронів та нещодавні повені знизили щотижневу переробку російської нафти до 11-місячного мінімуму. Однак такий показник все ще не критичний для економіки країни-агресорки, заявили в ISW.

За словами експертів, В РФ почали встановлювати антидронові сітки, аби захистити нафтопереробні заводи від атак безпілотників. Зокрема, "мангали" зʼявилися на Слов'янському НПЗ, а поруч із резервуарами було встановлено мобільні РЕБ типу "Гроза-С".

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