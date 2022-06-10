Росіяни не випускають з Маріуполя людей на підконтрольну Україні територію.

Росіяни створили у Маріуполі такі умови, щоб місцеві жителі не могли виїхати на територію, підконтрольну Україні. Маріупольців змушують проходити фільтрацію, під час якої людей не годують і знущаються над ними.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, фільтраційні центри облаштовані так, що людина не може виїхати. Їхати можна тільки в бік Росії.

"Моя хрещена мати, наприклад, чекала фільтрацію місяць у бік Росії, тому що сюди не випускали. Зі школи № 56 її примусово забрали чеченці і привезли в Безіменне, де вона чекала фільтрацію місяць. Потім вона доїхала в Ростов, потім в Естонію, а звідти в Україну. Над ними знущалися, їх не годували. Вони не мали певних умов і дуже довго проходили цю фільтрацію", - поділився мер.

За словами Бойченка, окупанти відкрили чотири фільтраційні табори. Всі вони знаходяться не в Маріуполі, а навколо нього.

"Розповім вам один приклад. Один з керівників підприємства разом з дружиною і маленькою дитиною примусово депортований в той бік. Вони на руках тримали цю дитину. Росіяни за цими списками дивляться, хто ці люди й бачать, що у них старша дитина. А старша дочка працює в правоохоронних органах.

Вони побачили це і сказали: "Ви виховали нацистку і ми забираємо цю вашу дитину, щоб ви не виховували ще одну нацистку". Вони забрали її, але батько кинувся в бійку. Росіяни сильно побили його і потім вже віддали цю дочку", - розповів Бойченко.

Він повідомив, що окупанти знущаються над тими, хто виїзджає. "Тобто, якщо вони хочуть їхати в Україну, це майже неможливо. Якщо ти держпрацівник або муніципальний працівник, то до тебе так ставляться", - уточнив він.

Ситуація в Маріуполі

Російські загарбники садять у в'язницю і розстрілюють українських волонтерів і чиновників у Маріупольському районі. Зокрема, фейковий суд "ДНР" засудив до 10-річного висновку главу одного з приазовських селищ. Крім того, щонайменше один держслужбовець страчений через розстріл.

Крім того, в Маріуполі людям загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли. В місті є небезпека підхопити холеру, дизентерію або кишкову паличку через відсутність централізованого водопостачання та каналізації, розкладання тисяч тіл під завалами, катастрофічну нестачу питної води та їжі.

Про цю загрозу заявив і менеджер Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань інцидентів в Україні доктор Доріт Ніцана. За його словами, в Маріуполі окупанти частково відновили водопостачання, але через значні і частих пошкоджень труб питна вода змішується з брудом з каналізації, що несе серйозні негативні наслідки.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін також побоюється, що епідемія холери може спалахнути в містах, де проходять активні бойові дії, бо зараження відбувається через брудну воду.

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