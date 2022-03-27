Український бойовий автопарк поповнено двома майже новими броньованими окупанськими "Уралами" моделі "Торнадо-У".

На Чернігівщині розбито колону окупантів та їхню техніку, взято трофеї.

Про це у Facebook повідомляє оперативне командування "Північ".

"Сили спротиву Сіверщини поповнили автопарк двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У". Ці дві вантажівки влетіли в копієчку МО РФ, бо зійшли з конвеєру в 2021-му і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється про знищення "ще однієї колони орків".

"Два "Тигри", танк та дві вантажівки з боєкомплектами відправилися за відомим вже маршрутом, відкритим українцями для ворогів", - зазначає командування "Північ".

Нагадаємо, у Миколаївській області за минулу добу, 26 березня, українські військові збили три російські крилаті ракети.

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