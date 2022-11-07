За його словами, командуванню РФ вигідніше, якби полонені загинули, а загиблих вважали зниклими безвісти.

Командування РФ вносить полонених окупантів у списки безвісті зниклих, а не загиблих, аби не виплачувати сім'ям компенсації. Втім, для них вигідніше, якби полонений загинув, а 200-ий - зник безвісти.

Як розповів в інтерв’ю проєкту "Орестократія" журналіст Володимир Золкін, який регулярно спілкується з полоненими окупантами, рідні загарбників інколи зовсім нічого не роблять для їхнього повернення додому.

"Для них (командування РФ - УНІАН), у принципі, краще, щоб полонений загинув, щоб він не потрапляв в полон… Тих, хто потрапляє в полон, вони вносять в списки безвісти зниклих, не загиблих. Так також простіше, тому що не зрозуміло, що з людиною, не потрібно компенсації виплачувати", - сказав Золкін.

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Крім того, окупанти відмовляються забирати тіла своїх військовослужбовців. Йдеться про сотні трупів, які зберігають в Україні. Росіяни ворушаться тільки під натиском рідних 200-х окупантів.

"Трупи в рефрижераторах вже лежать, а вони їх забрати не хочуть. Я дуже багато цю тему просував, щоб мені дали можливість познімати ті трупи. І ось ми прийшли, розкрили кілька мішків, показали обличчя цих росіян. Тоді їхні родичі пішли до омбудсмена російського і почали вимагати повернення. З цього часу почався обмін тіл хоча б. Хоча є випадок, коли окупанти примудрилися поцілити артилерією в поїзд, який їхав з їхніми тілами... Це економія. Триста трупів, родині кожного треба виплачувати компенсацію", - пділився журналіст.

Золкін підтвердив, що місця розміщення рефрижераторів, засекречені, щоб росіяни їх не підірвали. Так само засекречені місця утримання полонених. "Не було б їх – не було б проблем", - додав Золкін.

Обмін військовополоненими з Росією

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня відбувся масштабний обмін полоненими. В Україну вдалося повернути 215 героїв, у тому числі 124 офіцера.

П'ять найбільш відомих командирів - Герой України Денис Прокопенко "Редис" з "Азова", Сергій Волинський "Волина" з 36-ї бригади морської піхоти, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Дениса Шлега з Нацгвардії, Герой України Євген Бова.

Також додому повернулася відома багатьом українцям Катерина Поліщук ("Пташка") та вагітні Мамонова Мар'яна, Шумовецька Яна та Чорненька Анастасія.

Як відомо, 200 українських захисників обміняли на Віктора Медведчука, а 5 командирів - на 55 окупантів. Зараз вони перебувають у Туреччині.

Також з полону повернулися 10 іноземців-захисників України - п'ятеро громадян Великобританії, двоє громадян США і по одному представнику Швеції, Хорватії та Марокко.

17 жовтня Україна звільнила з російського полону 108 жінок.

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