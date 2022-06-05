Він зазначив, що раніше на південному напрямку Білорусі особливих навчань не було, проте тепер там створюється так зване Південне оперативне командування.

На сьогоднішній день масштабне вторгнення на територію України з боку Білорусі є дуже малоймовірним.

Таку думку висловив білоруський військово-політичний оглядач Ягор Лебядко "Європейській правді".

Такий розвиток подій був би можливий, якби Росія отримала успіх на півдні України, однак наразі таких успіхів армія РФ не має.

Він зазначив, що раніше на південному напрямку Білорусі особливих навчань не було, проте тепер там створюється так зване Південне оперативне командування. При цьому Лебядко підкреслив, що це не нова ідея – їй не менше двох років, утім, з осені минулого року її реалізація активізувалася.

"Виходячи з картини світу військово-політичного керівництва Білорусі, це може бути підготовкою оборони від можливого вторгнення України. Я все більше доходжу висновку, що заяви білоруської влади про реальність загрози вторгнення України – це не просто пропаганда для бабусь, а що вони справді живуть у цій картині світу", - зазначив Лебядко.

За його словами, вкрай малоймовірно, що Білорусь зможе піти на масштабне вторгнення, як це робили росіяни – батальйонно-тактичними групами, оскільки це неможливо без залучення військовослужбовців строкової служби. А це і проблеми з професіоналізмом, і додаткова напруженість усередині країни.

"Все, що теоретично могла б спрямувати Білорусь – це сили спеціальних операцій, де є дві спеціально підготовлені офіцерські роти, можливо, щось ще можна виділити. Цього достатньо для проведення якоїсь розвідки або диверсії, але не більше. Або Білорусь може допомогти у проведенні поліцейської операції в захоплених російськими силами містах", - припустив експерт.

Він переконаний, що зараз ймовірність участі білоруських військ можлива лише за сценарію, коли Росія досягне успіху на північних напрямках.

"Умовно кажучи, якщо РФ займе південь України, вибудує лінію оборони і зможе знову перекинути сили на північний напрямок, де зуміє досягти успіху – лише в такому випадку участь білоруської армії буде можливою. Наразі такий сценарій виглядає дуже малоймовірним", - зазначив експерт.

Лебядко повідомив, що техніку, зокрема С-400 та "Іскандери", білоруси просто привезли та залишили – зараз вона не має жодного озвученого правового статусу.

"Проте заяви про продаж цієї техніки викликають сумніви. Річ у тім, що для Путіна вигідніше серйозне озброєння тримати у Білорусі під своїм контролем", - пояснив оглядач.

Як повідомляв УНІАН, збройні сили Білорусі продовжують облаштовувати позиції на кордоні з Україною та проводити розвідку.

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