23 лютого РНБО підтримала запровадження надзвичайного стану в Україні, тепер рішення за Верховною Радою.

Надзвичайний стан не вплине на роботу медичних закладів.

Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Надзвичайний стан не вплине на роботу медичних закладів. Я прошу українців не панікувати, не скуповувати гречку, сірники та сіль. Запровадження надзвичайного стану - це лише можливість для влади більш ефективно та оперативно реагувати на загрози. Система охорони здоров’я, як і більшість інших сфер життєзабезпечення, продовжує працювати у звичному режимі", - зазначив він.

Надзвичайний стан в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Рада національної безпеки та оборони підтримала запровадження надзвичайного стану на території України. Тепер рішення за Верховною Радою.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в різних регіонах обмеження у зв'язку з надзвичайним станом можуть відрізнятися. Зокрема, можуть посилити охорону громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства, обмежити рух транспорту, перевіряти документи.

Вас також можуть зацікавити новини: