Секретар РНБО зазначив, що боротися з російською агресією повинні всі без винятку українці.

Сили оборони України щодня завдають окупантам великих втрат не лише безпосередньо на фронті, але й у тилу окупантів. У тимчасово захопленому Криму Росія "зазнає таких невдач, яких ще ніколи не бачила".

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Українського Радіо. Він запевнив, що Україна не збирається підписувати капітуляцію чи здаватися, а продовжуватиме свою боротьбу проти російських загарбників.

"Що стосується Кримського півострова та Чорноморського флоту Російської Федерації, повірте, такої поразки, якої вони там зазнають, росіяни ніколи в житті не бачили", – зазначив Данілов.

Секретар РНБО додав, що президент України Володимир Зеленський постійно констатує, що зупинятись Україна не збирається. Втім, у цій боротьбі мають брати участь усі без винятку українці.

Що відбувається у Криму зараз

Останніми днями на півострові тривожно та гучно. Як повідомляв УНІАН, у Севастополі вранці 1 листопада почалася повітряна тривога, яка тривала близько двох годин. Місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв закликав мешканців перекрити газ, воду і електрику в рамках заходів безпеки. Під час оголошення "небезпеки" гауляйтер Развожаєв зазначав, що Росія намагається ліквідувати велику кількість "повітряних цілей".

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо зазначив, що над територією "його" регіону збили 7 ракет. За його словами, боєприпаси ЗСУ нібито "запустили" з літаків, які летіли у бік Криму.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України прокоментували паніку окупантів в Криму. Представник ГУР наголосив, що в Криму буде продовжуватися планова робота українських Сил безпеки і оборони з метою знищення і послаблення потенціалу окупаційної армії.

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