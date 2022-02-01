За його словами, уже до 420 тисяч українців отримали бойовий досвід у боротьбі з підтримуваними Росією бойовиками на сході України.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна має можливість мобілізувати до 2,5 мільйонів людей у разі повномасштабного вторгнення Росії.

Про це він повідомив в інтерв’ю агентству Associated Press.

"Вони (російська армія - УНІАН) зіткнуться з відповіддю нашого суспільства, наших громадян, наших військових. Ми можемо привести в бойову готовність від 2 до 2,5 мільйонів людей", – заявив секретар РНБО.

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За його словами, до 420 тисяч українців отримали бойовий досвід у боротьбі з підтримуваними Росією бойовиками на сході України і до одного мільйона людей в країні мають мисливські ліцензії.

Данілов зауважив, що біля кордону України зосереджено близько 120 тисяч російських військових, і Москва може влаштувати провокації "у будь-який момент". Водночас, як наголосив секретар РНБО, для початку повноцінного вторгнення знадобиться масштабна підготовка, яку буде легко помітити.

"Підготовчий період, який помітить увесь світ, може тривати від трьох до семи днів, – сказав Данілов. – Ми ще цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно до цього готуємося".

Можливе вторгнення РФ в Україну

Видання Washington Post восени, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. У соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії.

У Міноборони України тоді заперечували поширену виданням інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону.

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

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