Медіа РФ поширюють інформацію про "втому" жителів Європи від українців, незручності, які вони спричиняють громадянам європейських країн та росіянам, що проживають в Європі.

Російські пропагандисти створюють фейки, намагаючись дискредитувати українських шукачів захисту в Європейському Союзі.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Медіа РФ поширюють інформацію про "втому" жителів Європи від українців, незручності, які вони спричиняють громадянам європейських країн та росіянам, що проживають в Європі, а також розповідають, що підтримка громадян України в Європі з кожним днем стає менш активною. Дегуманізація, створення негативного образу українців за кордоном – це чергова маніпуляція РФ в спробах нівелювати підтримку України з боку цивілізованого світу, вселити атмосферу ненависті і ворожості до них в російськомовному середовищі ЄС та підбурити до дискримінації", - заявила омбудсмен.

Денісова наголосила, що російська пропаганда діє переважно на "внутрішнього споживача", про що свідчить підтримка України та українців як на державному рівні країн ЄС, так і на рівні пересічних європейців, котрі демонструють солідарність із українським народом.

Нагадаємо, у Росії вигадали, як виправдати військові невдачі в Україні.

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