Це може свідчити про те, що військово-промисловому комплексу Росії все складніше встигати за темпами обстрілів України.

Російська Федерація під час сьогоднішнього масованого терористичного обстрілу мирних українських міст застосувала щонайменше одну ракету Х-101, яка була виготовлена у четвертому кварталі 2022 року. Тобто її виробили в період з жовтня по грудень. Це може служити підтвердженням, що військово-промисловому комплексу РФ стає все складніше встигати за регулярними обстрілами України.

Такою інформацією поділилися журналісти Defense Express з посиланням на власні джерела. Репортери дізналися, що одна ракета Х-101 точно була виготовлена у четвертому кварталі 2022-го. Однак досі неясно, скільки таких "свіжих" ракет випускається в рамках масованих обстрілів України. Але, схоже, військово-промисловий комплекс Росії вже не встигає виготовляти ракети відповідно до темпів масштабних ударів по нашій державі.

Раніше було зафіксовано схожий факт використання відносно нових боєприпасів. Рашисти 22 жовтня випустили по Україні ракету Х-101, яка була вироблена в другому кварталі — з квітня по червень.

Відео дня

Росія зіткнулася зі складнощами при створенні ракет

Наприкінці грудня керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що у Росії залишилося ракет на 2-3 масованих удари.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, у РФ є можливість виробляти до 3-4 ракет Х-101 на тиждень і до 150 на рік. Однак через відсутність компонентів внаслідок санкцій цей показник знизився до 5-6 на місяць.

Росія постійно шукає способи, щоб обійти обмеження. Нещодавно вона почала лобіювати африканських політиків, які могли б допомогти в цьому питанні.

Британська розвідка 10 грудня повідомила, що в найближчому майбутньому Росія може отримати від Ірану сотні балістичних ракет. А минулого тижня директор ізраїльської розвідки "Моссад" Давид Барнеа підтвердив прагнення Тегерана наростити поставки важкого озброєння в Москву.

Вас также могут заинтересовать новости: