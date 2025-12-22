Дрони 'сліпнуть': Федоренко розкрив ситуацію навколо Купʼянська

Тож противник користується цими можливостями, почав застосовувати броньовану техніку для того, щоб заскакувати, проривати лінії бойових зіткнень.

На Куп’янщині через погодні умови ефективність безпілотників знижується, чим намагається скористатися ворог.

Про це сказав в ефірі Ранок.LIVE командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС".

"Треба сказати, що ворог дещо активізувався. Зараз погода - туман. Як наслідок, дрон летить, ось тут туман в нього запотіває камера, потім дрон залітає трошки вище і йде обмерзання самої камери. Тобто безпілотники знижають свою ефективність в будь-якому випадку", - сказав він.

За словами Федоренка, противник користується цими можливостями, почав застосовувати броньовану техніку для того, щоб заскакувати, проривати лінії бойових зіткнень. Втім, завдяки інженерній підготовці та діям Сил оборони проривів немає.

Він наголосив, що Сили оборони України утримують лівобережний плацдарм Куп’янська, який російські війська планували окупувати ще до 1 листопада 2024 року.

Військовий підкреслив, що противник постійно атакує ділянку переправ через річку Оскіл, застосовуючи за добу до 50 КАБів, ракети та дрони, однак українські військові продовжують відновлювати й утримувати переправи під обстрілами. Це дозволяє зберігати контроль над лівобережжям.

"Тобто під постійними обстрілами вони поновлюють основну артерію життя, як наслідок ми можемо отримувати лівобережний плацдарм", - розповів він.

Крім того, Федоренко розповів, що у Куп’янську триває складна операція із зачистки міста: українські підрозділи за підтримки безпілотників вибивають противника з укриттів, підвалів і будівель.

Як повідомляв УНІАН, раніше Федоренко заявив, що Куп'янськ може бути повністю зачищений від російських загарбників в осяжній перспективі. Сили оборони продовжують зачистку правобережної частини міста від російських піхотинців.

Він розповів, що росіяни намагаються активніше застосовувати броньовану техніку, сподіваючись проскочити під прикриттям поганої погоди. Але успіху не мають. Це стосується не лише боїв за Куп'янськ, куди ворог прагне прорватися, але й Вовчанська, де росіяни теж дуже активні.

