Енергетичне перемирʼя в Абу-Дабі напряму не обговорювалось, – Зеленський

Водночас президент наголосив, що Україна готова до деескалаційних кроків.

Україна готова дотримуватись енергетичного перемир'я, хоча напряму в Абу-Дабі воно не обговорювалось. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє "РБК-Україна".

"В Абу-Дабі обговорювалися різні питання, найчутливіші. Також американська сторона окремо говорила з нами. І американці сказали, що хочуть підняти питання деескалації – з обох боків демонструвати кроки щодо невикористання далекобійних можливостей, щоб забезпечити більше простору для дипломатії", - сказав Зеленський.

Він додав, що під час перемовин українська група зателефонувала йому для консультацій. Й президент України заявив, що Київ буде дотримуватися дзеркального ставлення щодо таких кроків.

"У будь-якому випадку, ми хочемо закінчити війну і ми готові до деескалаційних кроків. Якщо не буде Росія бити по нас, ми не будемо застосовувати відповідні кроки. Ось і все, і ми про цей принцип раніше вже теж говорили. Це можливість, а не домовленість", – додав Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що наразі офіційної домовленості про припинення вогню немає.

"Немає ніяких секретів. Прямого діалогу, прямих домовленостей щодо цього між нами і Росією не було", - зазначив Зеленський.

Енергетичне перемирʼя: що відомо

Нагадаємо, 29 січня російські воєнкори повідомили про те, що армія РФ отримала наказ не завдавати ударів по українському енергетичному сектору. Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до Путіна з проханням не атакувати українську енергетику. За словами американського лідера, Кремль погодився на це.

Водночас офіційних заяв про це з боку Москви не було. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не дав жодних роз'яснень, заявивши, що "поки що не може це коментувати".

