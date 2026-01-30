Енергетичне перемир'я в Україні вкрай вигідне для Кремля, - ISW

Таке перемир'я - не дуже значна поступка з боку Москви, зазначають аналітики.

Можливий тижневий мораторій на удари Росії по енергетиці України, про який заявив президент США Дональд Трамп, не є такою вже значною поступкою з боку Москви, пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому такий мораторій на далекобійні удари може принести користь Росії, якщо в ньому візьмуть участь обидві сторони, зазначають аналітики.

"Російські війська зможуть накопичити запаси безпілотників і ракет, які вони зможуть використовувати для нанесення великих комбінованих ударів у майбутньому, в той час як Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі РФ", - пояснюють вони.

Відео дня

Аналітики вказують, що Росія як і раніше відкидає довгострокове перемир'я і раніше пропонувала аналогічні короткострокові мораторії, щоб продемонструвати свої нібито "добросовісні" наміри, при цьому одночасно відкидаючи заклики України і США до більш тривалого або постійного мораторію на удари по цивільній інфраструктурі.

Один з прокремлівських військових блогерів заявив, що перемир'я є лише тимчасовим, додавши, що мораторій на удари по енергетичних об'єктах пов'язаний з наступним раундом переговорів між Україною і Росією в Абу-Дабі, який, за повідомленнями, запланований на 1 лютого.

Інші російські військові блогери критикували мораторій на удари і висловили полегшення тим, що він настільки короткий. Вони також стверджували, що якщо Росія піде на поступки "в якийсь момент", то Кремль буде використовувати ці поступки для досягнення своїх цілей.

Енергетичне перемир'я

У четвер президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням на цілий тиждень утриматися від нанесення ударів по Києву та ряду інших міст, на що той нібито погодився. Водночас офіційних підтверджень від Москви поки не надходило.

Президент України Володимир Зеленський подякував Трампу за ініціативу і підкреслив, що такі кроки сприяють реальному руху до завершення війни.

При цьому поки не ясно, чи погодилася Україна у відповідь не атакувати будь-які цілі в РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: