Українські атаки завдають удару по самому серцю економічного двигуна, який живить військову машину Путіна.

Українська армія в останні місяці переважно перейшла до активної оборони. Однак українське командування розпочало 2024 рік зі спроб повернути війну в Росію за допомогою нової кампанії повітряних ударів по російській нафтогазовій промисловості, пише Atlantic Council.

"Націлившись на економічно важливий енергетичний сектор Путіна, Україна сподівається послабити російську військову машину і створити низку дилем для Кремля… Атакуючи російський енергетичний сектор, українське командування намагається відкрити новий фронт у війні і перекроїти поле бою в самій Україні", – йдеться у статті.

Зазначається, що нещодавні дальні удари українських безпілотників по об'єктах енергетичного сектору в глибині Росії не є абсолютно безпрецедентними. Але на відміну від цих попередніх атак, головною особливістю останньої кампанії є акцент на російських об'єктах з переробки, зберігання та експорту нафти і газу.

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З початку 2024 року Україна розбомбила низку об'єктів, розташованих за сотні кілометрів від кордону, з цілями від Волгограда на півдні до Санкт-Петербурга і Балтійського моря на півночі.

"Українські атаки завдають удару по самому серцю економічного двигуна, який живить військову машину Путіна. Експорт нафти і газу залишається основним джерелом російського ВВП і поки що виявився напрочуд стійким до західних санкцій… Як зауважили багато коментаторів у Києві, Україна вирішила запровадити свої власні неформальні і набагато більш прямі санкції проти російського енергетичного сектору", – вказують автори статті.

Вказано, що українське командування вважає, що їхня нова кампанія дальніх ударів з безпілотників може зрештою завдати серйозної шкоди російській економіці, що перетвориться на важіль впливу на Кремль. Наразі, однак, масштаби ударів з безпілотників залишаються обмеженими.

За словами журналістів, однією з ключових перешкод є розмір пошкоджень, які легко локалізувати. Україна також стикається зі значними труднощами при проходженні повз системи ППО. Незважаючи на ці обмеження, вже є ознаки того, що українська кампанія дальніх авіаударів має вплив, зокрема на обсяги переробки нафти у РФ.

Українські військові, за словами авторів статті, сподіваються, що дальні удари безпілотників змусять їхніх російських колег прийняти деякі складні рішення. У міру того, як Україна посилює атаки на енергетичний сектор Росії, кремлівські очільники будуть змушені обирати, чи тримати обмежені системи ППО поблизу поля бою в Україні, чи перерозподілити їх у самій Росії. Обидва сценарії потенційно можуть призвести до серйозних ризиків.

"Наразі нова українська кампанія дальніх ударів з використанням безпілотників занадто обмежена в масштабах, щоб зірвати російські військові зусилля, спрямовані на серйозну дезорганізацію російської економіки. Однак ці атаки, безумовно, здатні завдати економічного болю, водночас посилюючи тиск на російське командування, щоб воно зменшило протиповітряний захист своєї армії в Україні", – пише видання.

Атаки на енергетичний сектор РФ

Україна посилила атаки безпілотників на енергетичні об’єкти.Росії, зокрема НПЗ. Українські дрони навіть почали долітати до Санкт-Петербурга. Так,18 січня ГУР атакувало Ленінградську область. Пізніше були удари по НПЗ в Туапсе Туапсинський нафтопереробний завод Роснєфті на півдні Росії зупинив переробку нафти після пожежі внаслідок влучання безпілотників.

Водночас морські поставки російської нафти впали до найнижчого рівня майже за два місяці через несприятливі погодні умови та удар українських безпілотників.

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