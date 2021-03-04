Журналіст Сергій Гармаш висловив думку, що ескалацією на фронті Росія намагатиметься налякати Україну і західні країни, та змусити їх натиснути на українську владу з метою піти поступки, але зупинити активні військові дії.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що РФ спровокує загострення ситуації на лінії розмежування, але воно буде короткостроковим з метою натиснути на Україну.

Про це Гармаш, який на переговорах у рамках Тристоронньої контактної групи предсталяє окремі райони Донецької області, повідомив у Facebook.

«Багато питань з приводу заяви так званої "народної міліції ДНР" про дозвіл своїм бандам відкривати випереджувальний вогонь по українських позиціях. Чи призведе це до "ескалації"?

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Щоб не бути голослівним і була зрозуміла логіка відповіді, давайте аналізувати разом. Аналіз будь-яких дій супротивника має включати відповідність цих дій можливим цілям. Цілі для нас - не таємниця: стратегічна - підпорядкування у тій чи іншій формі України і руйнування її державності; а, назвемо її - оперативно-тактична – суб’єктивізація ОРДЛО, прямі переговори Києва з Донецьком і Луганськом.

Тепер, виходячи з цієї мети, розглядаємо заяву "Нарміліції" про "випереджувальний вогонь". Почнемо з того, що вони і без всяких заяв відкривали і відкривають вогонь. Отже, мета цієї інформаційної акції - не попередження можливої ескалації, а сам факт заяви, її публічність. Оскільки публічність - це завжди інструмент політичний, а не військовий, то й реальна мета заяви політична - психологічний тиск, загроза активізувати військові дії», - написав Гармаш.

Він нагадав, що коли виникає ескалація на фронті, то починаються контакти в СЦКК і ТКГ, де РФ - "другий посередник", а друга сторона "внутрішньоукраїнського конфлікту" - "Донецьк і Луганськ".

«Але оскільки і там, і там, тією чи іншою мірою все ж таки присутня Росія, і це дозволяє Києву покладати відповідальність за всі досягнуті домовленості на РФ, у Москві придумали хитрий хід - заклали в угоду про перемир'я так званий "додатковий координаційний механізм" припинення вогню.

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Тільки ми бачимо цей механізм в комунікації з СЦКК і ОБСЄ, а вони хочуть, щоб ми безпосередньо вели діалог з ними, проводили спільні інспекції позицій, ну і все інше, що продемонструвало б світу, що саме вони друга сторона конфлікту і, відповідно, в Україні йде громадянська війна, а не агресія Росії...», - пояснив журналіст.

Також він нагадав про вчорашню заяву представника РФ в ТКГ Бориса Гризлова про те, що «українська влада звела до нуля більшість узгоджених раніше гарантій безпеки. Україна провокує військову ескалацію конфлікту».

За словами Гармаша, таким чином Гризлов також намагається превентивно покласти відповідальність на Україну за майбутню ескалацію з боку Росії.

«Тепер, швидше за все, щоб підтвердити свою рішучість, РФ зробить короткочасну ескалацію на фронті. Це, за її розрахунком, має налякати і нас, і Захід, який, в її сценарії, повинен буде натиснути на нас, аби Київ пішов на поступки, але зупинив активні військові дії. І тут вже все залежатиме від принциповості і твердості нашого керівництва. Але я на 100% упевнений, що це загострення буде короткостроковим, і воно точно не дійде до рівня 2014-15 років. Швидше за все, ситуація просто повернеться на рівень, який був до угоди про режим тиші - тобто, перманентної окопної війни. На серйозну війну у Росії зараз немає ані економічного, ані людського ресурсу. Та й геополітична ситуація - не 14-й рік ... », - переконаний Гармаш.

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Він припустив, що перед виборами до Держдуми, ближче до вересня, президенту РФ Володимиру Путіну може знадобитися «утилізувати понад міру активних праворадикалів, і заодно підняти патріотизм. Але до осені ще далеко».

Ситуація на Донбасі:

Днями бойовикам у Донецькій області дали дозвіл відкривати "випереджувальний вогонь" на придушення і знищення вогневих точок противника. Українська делегація в Тристоронній контактній групі розцінила цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню і загрозу зриву виконання Мінських домовленостей. Сьогодні, 4 березня, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона повинна залишатися прихильницею Мінських домовленостей і висловив "стурбованість" посиленням напруженості на лінії зіткнення на Донбасі. У зв'язку з цим у МЗС України закликали Росію припинити перекладати відповідальність за виконання Мінських угод на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов'язання.

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Автор: Вікторія Токарєва