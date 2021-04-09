Нове загострення на Донбасі цілком можливе.
Про це LB.ua розповів Ігор Жовква - заступник керівника Офісу президента, який відповідає за міжнародний напрям.
На питання журналіста, чи варто очікувати нового загострення військового протистояння, він відповів, що «на жаль, варто».
«І ця інформація, скажімо так, є у відповідних українських структурах. Ми у своїй роботі також послуговуємося їхньою інформацією та доводимо її до наших партнерів. Зокрема, з моменту ескалації ситуації біля кордонів України президент Зеленський вже провів телефонні розмови з президентом США Джозефом Байденом, прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. З кожним з цих лідерів президент Зеленський не лише обмінявся даними, а й отримав від них чіткі і вчасні сигнали підтримки», - зазначив він.
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Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.
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