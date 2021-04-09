Останнім часом Росія стягує все більше військових до кордонів з Україною.

Нове загострення на Донбасі цілком можливе.

Про це LB.ua розповів Ігор Жовква - заступник керівника Офісу президента, який відповідає за міжнародний напрям.

На питання журналіста, чи варто очікувати нового загострення військового протистояння, він відповів, що «на жаль, варто».

«І ця інформація, скажімо так, є у відповідних українських структурах. Ми у своїй роботі також послуговуємося їхньою інформацією та доводимо її до наших партнерів. Зокрема, з моменту ескалації ситуації біля кордонів України президент Зеленський вже провів телефонні розмови з президентом США Джозефом Байденом, прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. З кожним з цих лідерів президент Зеленський не лише обмінявся даними, а й отримав від них чіткі і вчасні сигнали підтримки», - зазначив він.

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Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Автор: Денис Прядко