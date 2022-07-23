Велика група росіян дійсно заблокована, але це не "котел".

У Високопіллі на Херсонщині українські воїни дійсно заблокували тактичну групу окупантів чисельністю близько 1000 осіб, але не оточили фізично.

Про це у Facebook заявив експерт ЦВПІ з питань оборонного планування, застосування військ і розвитку ЗС України, координатор групи "ІС" Костянтин Машовець.

За його даними, з одного боку ЗСУ прострілюють смугу території на південь Високопілля. З другого флангу, в районі села Потьомкіне, українські підрозділи просунулися на певну відстань на південний схід від Високопілля, ущільнивши обстріли.

"Отож, тактична группа російських військ у Високопіллі виявилась заблокованою з трьох сторін, а не зі всіх 4-х, продовжуючи утримувати за собою лише південніше та південно-західніше села оцю саму невелику смугу території..." – зазначив Машовець.

Експерт уточнив, що там зосереджено менше 1000 окупантів. Група складається із десантників, а саме – 11-ї гвардійської десантно-штурмової бригади (до 1 БТГр), а також певної кількості в\сл 205-й окремої мотострілецької бригади. Ймовірно, серед них є спецпризначенці.

"Отже, постачання та пересування по цій смузі території для російських військ, внаслідок суцільного вогневого контролю з боку ЗСУ, суттєво ускладнено (я би навіть сказав, майже припинилося). Але власне самого оточення, як такого, там немає", – наголосив експерт.

Оточення росіян під Херсоном - деталі

Раніше сьогодні військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що біля села Високопілля в Херсонській області російські окупанти потрапили в котел і вимагають організувати "зелений коридор" для виходу з оточення українських захисників.

За даними The Insider, в результаті контрнаступу ЗСУ оточені до двох тисяч російських військових. "Зелений коридор" для виходу з оточення запросили три російські батальйонні тактичні групи, в тому числі рота спецназу і танкова, повідомили журналісти.

В ОК "Південь" розповіли, що проводять потужну операцію на півдні України, результати якої всіх здивують.

Згодом радник глави Офісу президента Олексій Арестович підтвердив взяття в оточення угруповання російських військ у Херсонській області в районі Високопілля. За його словами, російське командування деморалізоване тим, що відбувається в Херсонській області. Все це Арестович називає наслідком успішної роботи HIMARS та інших озброєнь.

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