Буцімто є інформація про одного потерпілого, а також руйнування.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що одне із сіл обстріляне "з боку України".

Про це чиновник написав у себе на каналі в Telegram.

Він зазначив, що село Солохи Бєлгородського району обстріляне з боку України. Буцімто є інформація про одного потерпілого, а також руйнування. Кадри зруйнованих будівель та жертву обстрілу губернатор не показав. Місцеві мешканці у чатах почали ширити фото того, що "прилетіло в село".

Цікаво, що Гладков вдається до формулювання "приліт з боку України", але не стверджує, що обстріл вели з території України.

Як раніше повідомляв УНІАН, російська влада вже не вперше звинувачує Україну в обстрілі території РФ.

30 квітня пролунали вибухи на нафтобазі у селі Жеча під Брянськом. Чиновники стверджують, що засобами ППО нібито був виявлений літак ЗСУ.

29 квітня на фармацевтичному заводі в російському Кургані "Синтез" прогримів вибух. Підприємство є одним з лідерів виробництва антибіотиків в Росії, забезпечує, перш за все, госпітальний сектор.

Як відомо, в медіа та соціальних мережах час від часу з'являється інформація про вибухи на складах з боєприпасами і пожежах на паливних базах у прикордонних з Україною регіонах РФ.