Ракетний обстріл Харкова стався близько третьої години ночі.

У ніч на 30 липня російські загарбники двічі обстріляли Харків, через що в будівлі одного з навчальних закладів розпочалася пожежа.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в Telegram.

"Ракетний обстріл Харкова близько третьої години ночі. Прилетіло у Слобідський район, в будівлю одного із навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС", - написав він.

Також Терехов зазначив, що про постраждалих інформації немає.

"Близько четвертої ранку був ще один удар, який чуло все місто. Куди прилетіло – зараз з'ясовуємо", - додав міський голова Харкова.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти вчора о 4:09 вдарили по центральній частині Харкова. В одному випадку попадання сталося в двоповерховий будинок. В другому випадку "приліт" в будівлю одного з вищих навчальних закладів Харкова.

Також голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що Харків готується до повторного наступу росіян на місто та область.

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