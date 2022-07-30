У ніч на 30 липня російські загарбники двічі обстріляли Харків, через що в будівлі одного з навчальних закладів розпочалася пожежа.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в Telegram.
"Ракетний обстріл Харкова близько третьої години ночі. Прилетіло у Слобідський район, в будівлю одного із навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС", - написав він.
Також Терехов зазначив, що про постраждалих інформації немає.
"Близько четвертої ранку був ще один удар, який чуло все місто. Куди прилетіло – зараз з'ясовуємо", - додав міський голова Харкова.
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти вчора о 4:09 вдарили по центральній частині Харкова. В одному випадку попадання сталося в двоповерховий будинок. В другому випадку "приліт" в будівлю одного з вищих навчальних закладів Харкова.
Також голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що Харків готується до повторного наступу росіян на місто та область.
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