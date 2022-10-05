Микола Маломуж зазначив, що на озброєнні Росії близько 200 іранських дронів.

Російські окупанти можуть влаштувати масовану атаку іранськими безпілотниками навіть на Київ, але, швидше за все, їх будуть застосовувати вибірково. В Україні хороша система оборони.

Про це розповів колишній глава зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в ефірі телеканалу Freedom.

"В Ірані заявляли, що підтримують суверенітет України, і обіцяли, що зброя з Ірану не надійде. Але особиста Домовленість Путіна та верховного лідера Ірану призвела до того, що безпілотники в розібраному вигляді, їх збирали в Росії", - зазначив генерал.

За його словами, на озброєнні Росії близько 200 іранських дронів.

"Можна сказати, що використовували близько 50 безпілотників, але ще близько 150 знаходяться в Росії. Москва намагається лякати, що вони недосяжні, що вони завдають ударів, але ЗСУ можуть їх збивати", - вказав Маломуж.

При цьому він не виключає, що масована атака дронами може бути навіть на Київ, але Росія розуміє, що в Україні потужна система оборони, тому застосовувати їх будуть вибірково, щоб залякати.

Продаж Росії іранських безпілотників - що відомо

23 липня радник президент США з нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що РФ попросила у Ірану безпілотники. Вже 30 серпня прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявили, що Росія отримала від Ірану БПЛА серії Mohajer-6 і Shahed. Незабаром біля Куп'янська на Харківщині ЗСУ збили перший БПЛА з "іранським слідом".

Іранські дрони-камікадзе окупанти застосували для численних атак по Одеської області, Миколаївщині, Херсонщині, Харківщині, Дніпропетровщині. У ніч на 5 жовтня іранськими дронами атакували Білу Церкву на Київщині.

Підрозділи протиповітряної оборони все частіше збивають дрони-камікадзе іранського виробництва.

Незважаючи на збиті в Україні іранські дрони, влада це країни продовжують заперечувати їх продаж Росії. 5 жовтня речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані знову заявив про непричетність до поставок безпілотників російським окупантам.

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