Мапа дозволяє ознайомитися з розміщенням російських військ біля України.

Київські IT-фахівці анонімно створили онлайн-мапу з даними про пересування російських військ вздовж українського кордону та на окупованих територіях.

Про це пише dev.ua.

Сервіс бере дані у європейських супутникових операторів, аналізує їх і наносить позначки на мапу про поточні позиції росіян. Програмою враховується їхня динаміка.

При переході на сайт з’являється клікабельна геолокація, яка після маніпуляцій з мишкою відкриває супутникові знімки.

Також розробники створили бот у Twitter. Він пише про нові виявлення та інші дані.

Проте проект удосконалюється. Автори мапи працюють над якістю знімків й покращують інтерфейс із подальшим залученням аналітиків та модераторів.

Визнання Путіним "ЛДНР"

Ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Журналісти помітили колони важкої техніки, що рухалися дорогами окупованих міст.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

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