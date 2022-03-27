Росія створює альтернативну "гуманітарну реальність" і намагається прокласти власні так звані "евакуаційні маршрути" для маріупольців у РФ.

Кількість насильно вивезених окупантами українців зараз може становити 40 тисяч.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Окупант цинічно тисячами викрадає людей з зон бойових дій чи з тимчасово окупованих територій, вивозить у невідомому напрямку – по квазі-гуманітарних коридорах, які сам створює без узгодження з Україною", - зауважила вона.

26 березня 53 автобусам із маріупольцями, які були заблоковані на російському блокпосту у Василівці разом із каретами "швидкої допомоги" з хворими та дітьми, – врешті вдалося дістатися Запоріжжя.

За її словами, Росія створює альтернативну "гуманітарну реальність" і намагається прокласти власні так звані "евакуаційні маршрути" для маріупольців у РФ.

"Очікувано, що здебільшого містяни не хочуть "рятуватися" на території агресора. Відтак, російські війська насильно вивозять мирних громадян углиб окупованих територій чи у саму росію. Вже йдеться про десятки тисяч примусово переселених таким чином українців", - стверджує Верещук.

За подібною схемою окупант діє й на тимчасово окупованій частині Київщини, намагаючись силоміць вивозити людей до Білорусі.

"Ми постійно й потужно сигналізуємо міжнародній спільноті та інституціям про те, що згадані російські "коридори" є незаконними, не погодженими з нами. Тим паче, що на тій стороні – як під Донецьком, так і Луганськом – примусових переселенців пропускають через спеціальні фільтраційні табори, що порушує Женевську конвенцію. Але Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) чомусь навіть вирішив відкрити у Ростові-на Дону своє представництво – саме для роботи з силоміць депортованими до рф українцями. Відтак, ми вимагаємо, щоб він сприяв поверненню таких наших громадян. Сподіваємося, Червоному Хресту вдасться зібрати їх списки", - висловила надію Віце-прем’єр-міністр.

Разом з тим, посадовець змушена була констатувати безсилля таких міжнародних інституцій, як МКЧХ, ООН.

Раніше стало відомо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста хоче відкрити своє представництво в Ростові-на-Дону.

Дане рішення виглядає дивно, оскільки українці масово відмовляються виїжджати в Росію і Білорусь, вибираючи евакуацію в більш безпечні регіони України.

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