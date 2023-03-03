Застосування цього типу зброї й досі аналітики вважають малоймовірним.

Росія вдається до ядерних погроз, намагаючись сповільнити військову підтримку України. Це стосується, зокрема, й рішення про призупинення участі РФ у договорі про ядерні озброєння.

Як повідомляється у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), 2 березня на саміті G20 в Індії державний секретар США Ентоні Блінкен коротко поговорив з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим про призупинення РФ договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Він заявив, що США готові співпрацювати з Росією у сфері контролю над стратегічними ядерними озброєннями незалежно від статусу війни в Україні та відносин між країнами.

Крім того, Блінкен закликав РФ припинити війну в Україні, сісти за стіл переговорів та звільнити затриманого громадянина США Пола Вілана. Однак в ISW вважають, що надії на змістовні дискусії щодо відновлення дії цього договору з Росією марні.

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"Дуже ймовірно, що Кремль використовує страх перед ядерною ескалацією і призупиненням участі РФ у договорі в надії стримати підтримку України з боку Заходу та сповільнити обіцяну західну військову допомогу. Як і раніше, вкрай малоймовірно, що Кремль застосує ядерну зброю, але регулярно виступає з мало правдоподібними погрозами ядерної ескалації, намагаючись залякати Захід", - зазначають аналітики.

Вихід РФ із договору про СНО

21 лютого російський диктатор Володимир Путін оголосив про тимчасову зупинку участі у договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО).

У США це рішення назвали "вкрай невдалим і безвідповідальним". У Британії заявили, що Путін ставить під загрозу глобальну безпеку задля політичної вигоди.

Наступного дня Держдума РФ ухвалила закон, який припиняє участь Російської Федерації у договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Договір про СНО США та Росія підписали у 2010 році. Він передбачав подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь та був розрахований на 10 років з можливістю продовження. У 2021 році США та РФ домовилися про продовження договору про СНО до 5 лютого 2026 року.

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