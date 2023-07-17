Громадянам Росії не варто їхати в Крим, повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

Побудований росіянами Кримський міст, який був серйозно пошкоджений, - одна з найважливіших ворожих транспортно-логістичних артерій, противник максимального його використовував і застосовував безпрецедентні методи для його захисту.

Громадянам РФ, які хотіли б приїхати на півострів і хоча б на час відпустки долучитися до тих росіян, які "понаїхали", по дорозі з російським військовим кораблем, розповіла керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "FreeДом".

"Ми однозначно разом з проголошенням сезону "бавовни" говорили про те, що туристичний сезон для тих кримчан, що з категорії понаїхали, і для всіх інших росіян, які хотіли б приєднатися до цієї категорії хоча б на деякий час у процесі відпустки, туристичний сезон відкритий тільки за поребрик. Тому, їхній курс збігається з курсом російського військового корабля (його захисник України ще на початку війни послав на три літери - Ред.)", - поділилася вона.

Атака на Кримський міст - сьогодні це варто знати

Вранці 17 липня сталася НП на Кримському мосту - обвалився один з автомобільних прольотів, було повністю зупинено рух транспорту. Російська сторона звинуватила українську в атаці "двома надводними безпілотниками". У Службі безпеки України пообіцяли розкрити подробиці пошкодження мосту після перемоги над Росією.

Є такі версії пошкодження ворожого мосту - підрив, порушення росіянами будівельних норм і "приліт" безпілотника-камікадзе іранського виробництва типу "Шахед". На думку військово-політичного експерта Олександра Коваленка, вибух був під мостом.

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