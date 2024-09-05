Ця операція так і не досягла однієї з головних цілей: відвернути російські війська від східного фронту.

Україна робила великі ставки на вторгнення в Курську область, однак поки що ця операція не досягла однієї з головних цілей: відволікти російські війська від східного фронту в спробі перекроїти поле бою.

Як пише The Hill, раптове вторгнення України в РФ досягло деяких інших цілей, зокрема завдало удару по іміджу Росії, знищило військові об'єкти, дало змогу захопити територію і полонених, щоб отримати важелі впливу на переговорах. Однак провал важливішої мети - відволікання військ - активізував критику військової авантюри Києва, особливо в міру того, як Росія просувається все далі на сході.

Як заявив Джордж Бібі, директор з гранд-стратегії Інституту відповідального державного управління в Квінсі, операція "Курськ" ще тільки почалася, але "схоже, що вона йде до провалу".

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"Росіяни не відвернули значну кількість сил з лінії фронту в Україні, якщо не сказати більше, вони натиснули на педаль акселератора", - сказав він. "Схоже, що існує великий скептицизм з приводу того, чого може домогтися це вторгнення, і я думаю, що зростають побоювання, що це була помилка".

Крім того, за словами Бібі, Росія перетворила Курську операцію на можливість знищити українські війська і бронетехніку, які зазнають великих втрат у російському регіоні.

Україна захопила близько 500 квадратних миль землі в Курську і 100 населених пунктів, включно з ключовим містом Суджа. Але успіхи України в Курську незначні порівняно з майже 20 відсотками української території, окупованої Росією, зазначає The Hill.

"Росія може дозволити Україні зайняти крихітний шматочок своєї території, знаючи, що пізніше вона зможе відновити повний контроль", - говорить Стівен Волт, професор міжнародних відносин у Гарвардській школі Кеннеді.

Майкл О'Хенлон, старший науковий співробітник і директор з досліджень у галузі зовнішньої політики Інституту Брукінгса, вважає, що Україна прагне використати територію Курська для переговорів.

Але "Путін нізащо не піде на обмін 1000 до 1", - сказав він, наголосивши на невідповідності між землями, утримуваними Росією в Україні, та територією Курська, утримуваною Києвом.

Водночас Еліна Бекетова, наукова співробітниця з питань демократії Центру аналізу європейської політики, каже, що Курське вторгнення має свої переваги, зокрема захист північно-східних областей України - Сумської та Харківської - від російських атак, і в довгостроковій перспективі воно може нашкодити Москві.

"Згодом Кремль дедалі частіше буде змушений вилучати ресурси з України і перенаправляти їх на Курський напрямок", - сказала вона.

Курська операція - новини

4 вересня Володимир Зеленський заявив, що абсолютно всі завдання, які українська сторона визначила для курської операції, втілюються в життя.

При цьому експерти заявляють, що найкращим сценарієм для цієї операції буде те, що Захід змінить політику щодо використання далекобійних ракет по Росії, а найгіршим - якщо нашим військовим не вдасться втримати цю територію, і паралельно окупанти захоплять значні ділянки землі в Донецькій області.

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