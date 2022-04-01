Ніхто з пасажирів не постраждав.

Окупанти обстріляли евакуаційний автобус, який віз людей з Лисичанська.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Домовлятися з росіянами, певно, можна. Вірити дотриманню обіцянок – у жодному разі. Сьогодні нібито "режим тиші", а нашим автобусам з людьми доводиться майже щоразу уникати осколків та мін", - зазначив він.

За словами Гайдая, сьогодні у Лисичанську ворог обстріляв автобус, який евакуйовував людей.

"На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Всіх доставлено до залізничних вокзалів. До речі, з цього міста сьогодні евакуйована рекордна для Луганщини кількість людей – близько 1300. Для порівняння, це середньодобовий показник по всій області загалом", - розповів очільник ОВА.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні на маршруті евакуаційного автобуса в Лисичанську окупанти з безпілотника замінували трасу. Міни також знайшли прямо у центрі міста, біля магазину.

Наразі місцева влада евакуює громадян з шести міст та сіл, однак майже в кожному з них "режим тиші" з боку ворога відсутній.

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