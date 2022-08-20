Про його вміст оголосять згодом.

Литва готує 30-й вантаж військової допомоги для оборони України.

Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

"28 вантажів військової підтримки було спрямовано в Україну з Литви з початку війни. 29-й і 30-й вантажі вже перебувають на стадії підготовки. Я оголошу про їхній вміст найближчим часом", - зазначив Анушаускас.

Як повідомляв УНІАН, Литва передавала Україні бронетранспортери M113, військові вантажівки, позашляховики (для робіт з розмінування) та іншу допомогу.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа передав Україні військову амуніцію, 10 бронемашин та антидронові системи.

Крім того, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Євросоюзу негайно анулювати видані росіянам туристичні багаторазові шенгенські візи.

За його словами, країни ЄС, які продовжують видавати їх росіянам, ігнорують всі звірства щодо українців та "запрошують" російських туристів до Прибалтики.

"Але Естонія, Латвія і Литва не бажають приймати гостей з Росії, які в більшості своїй є прихильниками путінської війни - принаймні, до остаточної перемоги України", - заявив Габріелюс Ландсбергіс.

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