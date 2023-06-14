Лідер Білорусі пообіцяв російській пропагандистці вступити у війну, не питаючи у білорусів та згадав, що раніше вже показав свою рішучість на останніх президентських виборах.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко задовольнив "запит" російської топ-пропагандистки Ольги Скабєєвої, пообіцявши, що не питатиме думки білорусів у питаннях мобілізації чи вступу у війну.

За словами Лукашенка, всі невдоволенні через це білорус повинні чекати наступних президентських виборів. Про це диктатор висловився під час спілкування зі Скабєєвою 13 червня.

"Ви знаєте, якщо почнеться війна, я у суспільства нічого питати не має наміру - це війна, я повинен приймати рішення", - заявив Лукашенко.

Він уточнив, що не збирається ходити по містах Білорусі та прислухатися правим-лівим вухом до того, хто і що говорить.

"Так протягом пари місяців Білорусі не буде... Це мої повноваження, мої функції. Я ж не перший раз йду на вибори, вони мою рішучість бачили: крок вліво, крок вправо - і я починаю діяти. Ну, обирали! Ну так, терпіть тепер до наступних виборів", - заявив Лукашенко.

У відповідь пропагандистка засміялася в мікрофон, підтримавши монолог Лукашенка.

Лукашенко розповів, що отримав від Путіна "атомну бомбу"

Нагадаємо, що 13 червня Лукашенко дав прес-конференцію перед російськими і білоруськими журналістами та згадав про декілька моментів, пов'язаних з ядерним озброєнням Білорусі.

Зокрема, він розповів, як випросив у лідера РФ Володимира Путіна 1 ОТРК "Іскандер" (про його передачу Путін повідомив 25 березня).

Також лідер Білорусі уточнив, передану Росією тактичну ядерну зброю можна порівняти з "атомною бомбою". За його словами, боєголовки в три рази потужніші, ніж бомби, скинуті в 1945 році на японські Хіросіму та Нагасакі (атака, яку здійснили ЗС США в 1945 році).

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