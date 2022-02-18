Губернатор Ростовської області звернувся до Путіна через наплив мешканців з ОРДЛО.

Російський президент Володимир Путін доручив розмістити евакуйованих мешканців ОРДЛО у Ростовській області.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Доручення глава Кремля дав після відповідного звернення губернатора області про надання екстреної допомоги у зв’язку з великим напливом біженців.

Крім того, Путін наказав главі МВС негайно вилетіти у Ростовську область і зайнятися створенням умов для розміщення людей, зокрема забезпеченням гарячою їжею та медичною допомогою.

Кожному прибулому Путін доручив виплачувати по 10 тисяч рублів (3700 гривень – ред.).

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