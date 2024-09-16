На рахунку підрозділу цілі ескадрильї ворожих штурмовиків.

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка вперше показала підрозділ, який "приземляє" російські штурмові літаки.

У групі працюють щонайменше троє воїнів-зенітників, повідомили у бригаді. На рахунку таємничих "месників Покровського неба" цілі ескадрильї ворожих штурмовиків.

"Ці хлопці вже відправили до пекла цілі ескадрильї ворожих Су-25 і неодмінно відправлять ще... Нічний жах російських пілотів, невловимі месники Покровського неба. У їхніх очах горить полум’я – полум’я бортів ворога, що палають. Вони – таємничі привиди Донбасу, і вони продовжують своє полювання", - зазначили у бригаді, опублікувавши відео роботи групи.

Проблеми росавіації

Як повідомляв УНІАН, якщо Київ отримає дозвіл на нанесення ударів західними далекобійними ракетами вглиб Росії на 300 кілометрів, понад 80% російської бойової авіації не зможе виконувати бойові завдання в повітряному просторі України. Впевненість у цьому висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Наступальні можливості піхоти без підтримки з повітря будуть підірвані на 30% від загального вогневого потенціалу, з урахуванням специфіки та ефективності", - заявив він.

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