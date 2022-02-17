Британці візуалізували можливий сценарій росіян.

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало карту та відео, які демонструють можливі дії армії РФ у разі вторгнення в Україну.

Ролик та карта з’явилися у Twitter міністерства.

Британське міністерство зазначає, що Росія все ще зберігає значну військову присутність та може наважитися вторгнення без попередження.

Британці вважають, що Росія може почати вторгнення з атаки на Київ, а потім замкне кільце біля Дніпра по всій Східній Україні.

Потім росіяни нібито можуть піти на Одесу і рушать повз Умані у похід на Захід.

"Нижче показано можливі напрямки вторгнення президента Путіна. Він все ще може запобігти конфлікту і зберегти мир", - йдеться у повідомленні.

Згодом міністерство опублікувало відео, на якому демонструє ймовірні дії армії РФ.

"Ми не бачили доказів того, що російські війська відходять з прикордонних регіонів України", - зазначає британська розвідка.

Загроза нового нападу Росії

Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

15 лютого у МО Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні у НАТО, ні у США не підтверджують ознаки деескалації у російсько-українському прикордонні.

Понад те, генсек НАТО заявив про нарощування наступальних позицій росіян вздовж українського кордону: "… ми не бачили жодного відведення російських сил. І звичайно, це суперечить повідомленню про реальні дипломатичні зусилля. Майбутнє покаже, чи відбуватиметься російське відведення. Ми дуже уважно відстежуємо, що робить Росія в Україні та біля неї. Ми бачили, що вони збільшили кількість військ і ще більше військ на шляху. Росія зберігає потенціал повномасштабного вторгнення в Україну без будь-якого часу на попередження".

Ввечері 15 лютого американський президент Джо Байден, коментуючи кризу у Східній Європі, сказав, що "вторгнення Росії в Україну все ще залишається можливим".

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