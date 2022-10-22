Роман Світан сумнівається, що в Росії зможуть зібрати хоча б 300 тисяч осіб

На російських полігонах зараз перебувають 150 тисяч мобілізованих, яких готують для відправки в Україну. Решту вже кинули проти української армії, тому скоро в Росію піде хвиля трун.

Про це розповів військовий експерт Роман Світан в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, для утримання лінії фронту в Україні російській армії потрібен мільйон мобілізованих.

"Для виконання завдань російської армії на всій лінії фронту потрібно близько мільйона чоловік. З меншою кількістю вони не утримають фронт, і вони це розуміють. Через негатив тему мобілізації вирішили прикрити. На полігонах Росії вже знаходяться 150 тисяч мобілізованих. Їх готуватимуть місяць, може бути два. Тим, кому місць на полігонах не вистачило, кинули одразу на фронт, а ще кілька тисяч людей потрапили до Білорусі. Поки що не видно цих 300 тисяч мобілізованих, зараз є в районі 200 тисяч, але вони ще не вийшли на лінію фронту", - зазначив Світан.

При цьому він сумнівається, що Росії вдасться набрати й 300 тисяч осіб.

"Зараз росіянам доведеться вибирати-або вони продовжують мобілізацію з 1 листопада, або ж у них стартує призовна компанія. Якщо вони спробують мобілізувати ще 300 тисяч осіб, то вона накластися на хвилю трун і це вже точно підірве Росію", - підсумував експерт.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін на тлі поразки під Харковом оголосив часткову мобілізацію в Росії.

У Міноборони РФ планували призвати до 300 тисяч російських військовослужбовців, але коли в ЗМІ почала з'являтися інформація, що новобранців перекидають без підготовки на передову, мобілізація сповільнилася. Крім того, російські чоловіки в перші дні часткової мобілізації масово покидали РФ, виїжджаючи до Грузії, Казахстану і т. д.

За даними джерела Forbes в Кремлі, від мобілізації за кордон виїхали від 600 тисяч до 1 мільйона осіб. Після цього президент РФ скликав Раду безпеки, на якій запропонував обговорити міграційну політику.

14 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що "часткова" мобілізація в Росії повинна завершитися найближчим часом, а в російську армію вже призвали 222 тисячі чоловіків.

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