Це вже незабаром може відбутись у Балаклії, а трохи згодом - в Ізюмі.

Після відновлення електропостачання на деокупованих територіях Харківщини наступним кроком стане повернення українського телерадіомовлення.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Люди пригнічені, але не втрачають, значна кількість з них, оптимізму. Тому що українські війська звільнили їх від російських окупантів",- розповів міністр свої враження від спілкування з мешканцями звільненого Ізюму.

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Він акцентував, що після звільнення тимчасово окупованих територій Харківщини наступним кроком після відновлення енергопостачання стане повернення українського телерадіомовлення.

"Наступним кроком є відновлення світла і повернення українського телерадіомовлення на територіях. Це вже відбудеться у Балаклії ледь не цього тижня, те ж саме трохи пізніше - в Ізюмі. Зараз там поновлюється зв’язок", - підкреслив Ткаченко.

Він додав, що міністерство разом з міжнародними партнерами зараз працюють над питанням розширення телерадіомовлення і на окупованих територіях країни, щоб люди мали достовірну інформацію.

"Ми з нашими британськими колегами працюємо над тим, щоб надати можливість, не буду казати в який спосіб, але надати можливість, розширення телерадіомовлення і на окупованих територіях. Інформація для людей надзвичайно важлива", - зауважив Ткаченко.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольги Герасим'юк, в Ізюмі та Балаклії окупанти повністю знищили телевежі.

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